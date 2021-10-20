Джерело - Чемпіон.

Напередодні поєдинку третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо провело передматчеве тренування на знаменитому Камп Ноу, де 20 жовтня о 19:45 за Києвом розпочнеться сама гра.

Вранці після сніданку в програмі команди був автобусний тур по місту. Після обіду команда зібралася на теоретичне заняття, після якого вирушила на Камп Ноу.

Перед початком тренування відбулася передматчева пресконференція, під час якої на запитання представників ЗМІ відповіли головний тренер біло-синіх Мірча Луческу, а також півзахисник Віталій Буяльський.

Згідно з регламентом перші 15 хвилин тренування також були відкритими для ЗМІ. Щоправда, розгледіти тактичні задуми Мірчі Луческу журналістам не вдалося - в ці відведені хвилини команда провела розминку, а також просту вправу на відпрацювання коротких передач.

Вранці в день матчу гравці вийдуть на невелику прогулянку після сніданку. Потім команду чекає теоретичне заняття. Передматчева установка відбудеться перед виїздом на Камп Ноу, куди динамівці відправляться за дві години до стартового свистка.

Нагадаємо, команда повернеться до Києва в четвер, переночувавши після матчу в Барселоні.

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