Джерело - Чемпіон.

Призерам Паралімпіади-2020 з Харкова міська влада спочатку подарувала квіти й павербанки.

Згодом їх "винагородили" квитками в зоопарк і книгами про місто. Обіцяної грошової винагороди паралімпійці не отримали.

Паралімпійцям з порушенням зору теж подарували звичайні книжки. Хоч вони їх читати не зможуть. Про це розповіла українська тенісистка й чемпіонка Паралімпійських ігор Марина Литовченко.

Марина Литовчинко розповіла, що після повернення з Токіо всі паралімпійці зустрілися з виконувачем обов'язків глави Харківської ОДА Олександром Скакуном і главою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко.

Чиновники подякували спортсменам і похвалили їх за призові місця й чималі досягнення. Опісля вони вручили паралімпійцям квіти і павербанки.

Згодом призери зустрілися з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим. Він теж подякував паралімпійцям за результати й наполегливу працю.

Опісля Терехов подарував їм квитки в зоопарк і книги про Харків. Чемпіонка зауважує, що багато паралімпійців з порушенням зору. Тому, на її думку, подарунки – недоречні. Краще було подарувати хоча б книги шрифтом Брайля.

До речі, 12 жовтня Харківська міськрада повідомила, що винагородить всіх учасників Олімпійських і Паралімпійських ігор. Зокрема паралімпійці мали отримати 75 тисяч гривень за "золото", 50 тисяч гривень за "срібло" та 30 тисяч гривень за "бронзу". До того ж всі учасники Паралімпійських ігор мали отримати 200 тисяч гривень незалежно від медалей.

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