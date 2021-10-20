Джерело - Чемпіон.

Українські клуби ще не забивали голів на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021/22.

Шахтар в трьох матчах програв Реалу (0:4), Шерифу (0:2), а також зіграв у нульову нічию з Інтером.

З одним очком команда Роберто Де Дзербі займає останнє місце в групі D. 3 листопада оранжево-чорні зіграють проти Реала в Мадриді.

Динамо стартувало в Лізі чемпіонів з безгольовою нічиї з Бенфікою (0:0) і розгромної поразки від Баварії (0:5). Біло-сині посідають третє місце у своїй групі після двох турів.

У середу, 20 жовтня, команда Мірчі Луческу зіграє проти Барселони на виїзді. Початок зустрічі - о 19:45 за київським часом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua