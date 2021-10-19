Джерело - Чемпіон.

Матч регулярного чемпіонату КХЛ Сочі - Авангард розпочався одразу з трьох бійок після стартового вкидання.

Богдан Якимов побився з Іллею Каблуковим, Джей Сі Лайпон бився з Павлом Дедуновим, а Віктор Балдаєв з'ясовував стосунки з Микитою Комаровим.

Всі вони були покарані п'ятихвилинними штрафами за бійку. При цьому Лайпон також отримав дві хвилини за грубість. Матч завершився перемогою Авангарду - 5:4.

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