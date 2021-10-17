Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зустрівся з ексчемпіонм світу UFC у легкій вазі Конором Мак-Грегором. Ірландець подарував португальцю віскі власного виробництва, яеке вони разом і скуштували, а Особливий презентував бійцю футболку Роми. Звісно ж з номером 10.

"Так це він! Так, великий Конор Мак-Грегор знаходиться в Римі, і так, було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і запропонувати йому найкрасивішу сорочку в місті. Він створив диво, Конору неможливо відмовити, довелося спробувати віскі", - написав Моурінью в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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