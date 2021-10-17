Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс захистив титул IBF у поєдинку проти нвмця Артура Манна. Латвієць нгокаутував суперника вже в третьому раунді чемпіонського бою в Ризі.

У 2018 році Брієдіс у рівному поєдинку програв Олександру Усику в півфіналі боксерської Суперсерії WBSS. У 2020 році латвієць виграв другий сезон Суперсерії і став чемпіоном світу IBF.

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