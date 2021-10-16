Джерело - Чемпіон.

Американський суперваговик Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) після бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) зізнався, що дуже розчарований своєю поразкою.

Вайлдер після тижня роздумів зрозумів, що ті випробування, які в підсумку йому послав Бог, набагато перевершують те, чого він очікував.

"Ми не добилися перемоги, але один мудрий чоловік якось сказав, що перемоги приходять з уроками. Хоча я хотів перемогти, мені ще більше подобалося бачити, як вiд видовища в рингу виграли вболівальники. Сподіваюся, я довів, що я справжній воїн і справжній король в боксі", - зазначив Вайлдер.

View this post on Instagram Допис, поширений БОЛЬШОЙ КУШ (@kushboks)

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