Спортсмени увійшли до журі конкурсу

Джерело - Чемпіон.

У Києві 15 жовтня відбувся грандіозний фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021.

Представники шоу до останнього тримали хвилюючу інтригу й змусили затамувати подих не одного глядача. Однак потім стало відомо, що омріяну коштовну корону й звання Міс Україна Всесвіт 2021 отримала Анна Неплях!

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід та борець Жан Беленюк були у складі журі конкурсу. Про це повідомляє сама Білодід.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua