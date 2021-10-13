Джерело - Чемпіон.
Українському спортсмену та депутату Верховної Ради Василю Вірастюку невідомі погрожували по телефону.
Про це написав сам Вірастюк у своєму Facebook.
- Привіт, братику!
"Друзі, так - це правда!
Учора, 10 жовтня 2021 року о 20:11 год мені зателефонував невідомий. За голосом, - наче молодий чоловік, і такий:
- Алло, это Василий!?
- Хто це?
- Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придём!
- Ви хто? Назвіться, будь ласка.
- Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!
Після цього дзвінка "з потойбіччя" моя дружина викликала поліцейських, яким я розповів усі деталі цього 31-секундного дзвінка. Висновки робити зарано. Впевнений, що правоохоронці розберуться і зловмисник відповідатиме за буквою закону. Єдине, що можу точно сказати - раніше ніколи такого не було. Якщо й телефонували, то це були мої шанувальники "від білих сил" з вітаннями чи побажаннями нових успіхів у спорті
Дякую всім за підтримку! Прорвемось!", - повідомив депутат.
Нагадаємо, брат Василя Роман Вірастюк, колишній легкоатлет, помер влітку 2019 року після тривалої хвороби.
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