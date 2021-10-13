Джерело - Чемпіон.

Українському спортсмену та депутату Верховної Ради Василю Вірастюку невідомі погрожували по телефону.

Про це написав сам Вірастюк у своєму Facebook.

- Привіт, братику!

"Друзі, так - це правда!

Учора, 10 жовтня 2021 року о 20:11 год мені зателефонував невідомий. За голосом, - наче молодий чоловік, і такий:

- Алло, это Василий!?

- Хто це?

- Привет, братишка! Ты что ещё не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придём!

- Ви хто? Назвіться, будь ласка.

- Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придём за твоей душой. Тебе пи@да!

Після цього дзвінка "з потойбіччя" моя дружина викликала поліцейських, яким я розповів усі деталі цього 31-секундного дзвінка. Висновки робити зарано. Впевнений, що правоохоронці розберуться і зловмисник відповідатиме за буквою закону. Єдине, що можу точно сказати - раніше ніколи такого не було. Якщо й телефонували, то це були мої шанувальники "від білих сил" з вітаннями чи побажаннями нових успіхів у спорті

Дякую всім за підтримку! Прорвемось!", - повідомив депутат.

Нагадаємо, брат Василя Роман Вірастюк, колишній легкоатлет, помер влітку 2019 року після тривалої хвороби.

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