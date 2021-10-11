Відео дня. Бензема забив фантастичний гол у дев'ятку в фіналі Ліги націй

Джерело - Канал Футбол.

У фінальному матчі Ліги націй, який відбувався на стадіоні Сан-Сіро в Мілані, зійшлися збірні Фрнації та Іспанії. На 66-й хвилині гри форвард французів та мадридського Реала Карім Бензема отримав пас на куті штрафного від Кільяна Мбаппе та, не довго думаючи, завдав неймовірного удару в далекий кут воріт Унаї Сімона:

Додамо, що матч завершився з рахунком 2:1 на користь збірної Франції.

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