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Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою

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Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою

Джерело - Чемпіон.

Британець Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) в 11 раунді нокаутував американця Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО) та захистив титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

До вашої уваги відео одного з найвидовищних поєдинків в історії надважкої ваги.

Нагадаємо, боксери провели вже третій бій між собою. Перший поєдинок завершився нічиєю, а другий технічним нокаутом від Ф'юрі.

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