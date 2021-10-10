Зваблива, граціозна, виточена: Дар'ї Білодід - 21

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 жовтня, 21 років виповнюється українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід.

Два золота чемпіонатів світу, два золота чемпіонатів Європи, юніорський і кадетський чемпіонати світу і континенту та бронзова медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Чемпіонат світу 2018

Чемпіонат світу 2019

Говорячи про Білодід, ми маємо на увазі не лише спортивні здобутки. Киянка вражає своєю вродою і дуже активно веде свій Instagram.

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