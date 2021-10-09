Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 10 жовтня в США відбудеться третій бій між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. Це, мабуть, найяскравіше боксерське протистояння 21 сторіччя. Перша зустріч Тайсона та Деонтея завершилася нічиєю, після чого у другому бою Ф'юрі виграв нокаутом та забрав чемпіонські пояси WBC і The Ring. Не виключено, що наступний бій переможець проведе проти амбасадора відповідальної гри Parimatch Олександра Усика. Щоправда, спершу українця ще чекає реванш із Ентоні Джошуа.

Зараз аналітики Parimatch дають Тайсону 67% на перемогу і 30% на те, що сильнішим виявиться Деонтей. Ще 3% залишається на нічию, тобто повторення результату першого бою. Звісно, коли мова йде про важку вагову категорію і все може вирішити один удар, робити прогнози важко.

Обидва боксери дуже яскраві, з різноманітною технікою і, що найголовніше, дуже мотивовані. Гонорари теж солідні, Тайсон отримає 30 мільйонів доларів, Деонтей – 20. Все це обіцяє нам цікавий бій. Щоправда подейкують, що невідомо, у якій саме функціональній готовності знаходиться Тайсон. Разом зі своєю командою він перехворів на коронавірус, що по-різному позначається на людях. Якщо наслідки були важкими, це буде видно у пізніх раундах. Втім, Деонтей сили особливо не економить і він на той час також навряд виглядатиме свіжим.

Дуже багато буде залежати саме від бажання перемогти. І зараз неможливо сказати, у кого його більше. Якщо хтось пропустить першим, суперник відразу кинеться його добивати. Скоріш за все, до рішення суддів справа не дійде. Обидва боксери розуміють, що вони не найкращим чином діють в останніх раундах, тому спробують зробити все, аби завершити бій достроково. До того ж у них була дуже жорстка прес-конференція. Але у рингу все буде ще гостріше. Тому, цей бій однозначно варто подивитися, адже нас чекає просто незабутнє шоу.

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