Джерело - Чемпіон.

Збірна України зусиллями Романа Яремчука забила другий гол у ворота Фінляндії. Форвард Бенфіки відзначився на 34-й хвилині. Відкрив же рахунок у грі шикарним пострілом Андрій Ярмоленко вже на 4-й хвилині.

Встигла наша команда й пропустити - Теему Пуккі на 29-й хвилині скористався помилкою захисників збірної України. 1:2 - на користь підопічних Петракова на 42 хвилину гри.

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