70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан

Джерело - Чемпіон.

70-річна Д'єрдре Воловник стала найстарішою людиною, яка підкорила легендарну вершину Ель-Капітан, що знаходиться в національному парку Йосеміті (США, Каліфорнія).

Дана вершина, яка фактично є вертикальною кам'яною формацією, є знаковою для альпіністів усього світу. Пік вершини знаходиться на висоті 2307 метрів над рівнем моря, а сама скеля - 1000 метрів.

Чотирі роки тому американка вже піднімалася на Ель Капітан, однак разом зі своїм сином, славетним скелелазом. Цього разу Воловниу у свій день народження повторила свій же рекорд, але наодинці.

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