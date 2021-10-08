Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії

Джерело - Чемпіон.

На Estadi Nacional в Андоррі-ла-Велья, який повинен завтра прийняти матч відбору на чемпіонат світу-2022 між збірними Андорри та Англії, сталася пожежа.

Sky Sports надав відео, на якому видно, що на арені горить лава запасних:

Поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Андорра - Англія саме на цьому стадіоні і чи відбудеться він завтра взагалі. Додамо, що цю гру повинна обслуговувати бригада арбітрів на чолі з українкою Катериною Монзуль.

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