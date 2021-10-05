Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда

Джерело - Чемпіон.

5 жовтня святкує день народження зірковий екснападник київського Динамо та збірної України Віктор Леоненко. Молоде покоління уболівальників знає Леоненка, здебільшого, через його гострі висловлювання в пресі та на телебаченні, однак так було не завжди. У 90-х Леоненко був справжньою зіркою київського клуба, лідером команди, форвардом без слабких місць...

Один із найскравіших епізодів у кар'єрі нападника стався в груповому турнірі Ліги чемпіонів 1994/95. Тоді, у матчі 1 туру Леоненко зробив свій легендарний дублю у ворота московського Спартака, а Сергій Ребров добив пораненого суперника переможним голом. Нагадаємо, після першого тайму кияни без шансів поступалися принциповому супернику, але фантастична гра Леона перевернула все з ніг на голову.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua