Джерело - Чемпіон.

Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) в березні 2014 року в Пуерто-Рико в бою за статус обов'язкового претендента WBC всього за 96 секунд нокаутом розібрався з Маліком Скоттом, який через роки став його новим тренером.

Перший бій під керівництвом Скотта Вайлдер проведе 9 жовтня в Лас-Вегасі проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Раніше, Енді Руїс (34-2, 22 КО) під час тренування так захопився відпрацювання ударів по лапах, що в один момент заїхав по щелепі свого тренера.

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