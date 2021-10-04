Джерело - Чемпіон.

Футболіст Кріштіану Роналду близько 5 років має романтичні стосунки з моделлю й танцівницею Джорджиною Родрігес.

Та одружуватися він нібито не планує. ЗМІ підозрюють, що причина цього - матір Роналду.

Про це повідомляє Cuatro.

Кілька років шанувальники зіркової пари футболіста Кріштіану Роналду та моделі Джорджини Родрігес не розуміють, чому закохані так і не одружуються. У пресі висунули власну версію, підтверджену інсайдером.

Джерело, близьке до зіркового футболіста, повідомило, що матір Роналду виступає проти його одруження з моделлю. Марія Долорес Айверу підозрює, що Джорджина має стосунки з її сином тільки через його статки.

Мати рекомендує Роналду не одружуватися з його теперішньою обраницею, тому що вважає, що єдине, чого хоче дівчина - це скористатися його фінансами,- підкреслив інсайдер.

Додамо, що раніше Джорджина Родрігес відповідала на запитання щодо шлюбу з футболістом. "Це залежить не від мене", - повідомляла модель.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua