Джерело - Чемпіон.

Люксембурзький легіонер Ворскли Олів'є Тілль відмінно провів матч 10-го туру УПЛ з Інгульцем. Полтавська команда впевнено перемогла з рахунком 3:0, а Тілль оформив дубль.

Перший гол Тілль ударом злету в один дотик у нижній кут воріт на 78-ій хвилині.

А на 83-ій хвилині матчу Тілль ще кращий гол забив - люксембуржець з передачі Рангела поцілив у дев'ятку воріт Шуста.

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