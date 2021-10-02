Шахтар оголосив в розшук коментатора клубного каналу Динамо

Джерело - Чемпіон.

Офіційний twitter-аккаунт Шахтаря тонко відреагував на фейл коментатора матчу між юнацькими командами гірників і Динамо.

Відзначимо, що коментатор дуже довго не міг розібратися, в якій формі грають команди і відсвяткував перший гол Шахтаря, вважаючи, що забило Динамо.

"Wanted (розшукується - ред.)! Коментатор матчу Динамо - Шахтар на Dynamo TV, відгукніться. Шарфик Шахтаря з автографом Данила Гончарука - ваш", - сказано в повідомленні донецького клубу.

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