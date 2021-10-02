Джерело - Чемпіон.

Через 14 хвилин після того, як нападник Колоса Володимир Лисенко на 15-ій хвилині матчу з Чорноморцем відзначився ударом через себе не менш ефектно було зрівняно рахунок.

Гравець Чорноморця Євген Смирний п'ятою підкорегував політ м'яча у нижній ближній кут воріт Колоса. Рахунок став 1:1.

Нагадаємо, у 2019-2021 роках Смирний у складі Колоса провів 42 офіційні матчі, в яких забив сім голів.

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