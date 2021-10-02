Джерело - Чемпіон.

Олімпійські бронзові призери Ірина Коляденко і Алла Черкасова в якості нагороди за свої заслуги отримали від Асоціації вільної боротьби України автомобілі, які будуть нагадувати їм про славні перемоги.

Ключі від автівок спортсменкам вручили в Конгресно-виставковому центрі Парковий у Києві.

На нагородженні була присутня спортивна еліта на чолі з першими особами Асоціації - президентом Юрієм Копитко і першим віцепрезидентом і народним депутатом Едуардом Прощуком, Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.

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