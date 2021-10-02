У нідерландця збулася мрія дитинства

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Нідерландів і Ліверпуля Вірджил ван Дейк отримає власну воскову фігуру в музеї мадам Тюссо в Амстердамі.

Нідерландець в Instagram опублікував відео, на якому оцінює свою фігуру напередодні відкриття.

"Що? А. Честь !! Будучи маленьким хлопчиком, я міг мріяти про свою власну воскової фігури в музеї мадам Тюссо. Сьогодні ця мрія стала реальністю. Це безумство. Приїжджайте і подивіться в Амстердамі з 16 жовтня, якщо ви будете поруч", - написав ван Дейк.

View this post on Instagram Допис, поширений Virgil van Dijk (@virgilvandijk)

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