 Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ | Блоги | Champion.com.ua
Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій
Вчора 21:35 4883
Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі
Сьогодні 14:10 5375
Ребров вів переговори з Кайратом
Сьогодні 13:40 1012
Мілевський розповів про що шкодує найбільше
Сьогодні 11:38 1098
Україна залишається 11-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:08 1279
Світоліна перемогла Русе на турнірі у Чикаго
Вчора 22:29 1454
Ліга конференцій. Зоря - Рома 0:3. Як це було
Вчора 21:35 19317
Мілевський: Перед Блохіним потрібно було вибачитися десять років тому
Вчора 20:24 2045
Юрченко став гравцем Десни
Вчора 16:40 1496
Маліновський - у збірній 6 туру Серії А
Вчора 13:27 1800
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
До літака не пустили прапороносця РОК на Олімпіаді-2020
До літака не пустили прапороносця РОК на Олімпіаді-2020 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:09 2
Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ
Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:54 232
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера
Фанати Легії жорстко познущалися над гравцями Лестера Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:51 559
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим
88-річний воротар оцінив свої фізичні кондиції: Помітив, що стаю повільнішим Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:39 600
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи
Грім та полум'я. Фани Марселя та Галатасарая ледь не зірвали матч Ліги Європи Андрій Дунець
Сьогодні 15:13 452
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком
З великою людиною! Гвоздик зустрівся з Усиком Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:09 353
Провальна осінь українських клубів в єврокубках
Провальна осінь українських клубів в єврокубках Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:08 393
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами
Сімферополь - Україна. Усик вийшов на бій з Джошуа у рукавичках зі спеціальними надписами Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:34 1086
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок
Що краще - греко-римська боротьба чи дзюдо? Беленюк та Білодід влаштували борцівський поєдинок Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:27 791
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи
Ярмоленко віддав блискучий передгольовий пас за Вест Гем у Лізі Європи Андрій Дунець
Сьогодні 09:45 1117
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ

Сьогодні 17:54 Віктор Слюсаренко 234 0
Ця тема давно вийшла за межі України
Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ
#Денискін, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Кременчука Андрій Денискін в кінцівці другого періоду матчу УХЛ проти Донбасу (3:2) показав расистський жест щодо хокеїста Донбасу Джалена Смерека. Денискін імітував поїдання банана, за що негайно був вигнаний з майданчика.

УХЛ покарала хокеїста Кременчука обов'язковою 3-матчевою дискваліфікацією і 10-матчевим додатковим відстороненням, яке Денискін може викупити за 50 тисяч гривень.

Нападник клубу НХЛ Торонто Вейн Сіммондс вважає, що Денискіну більше не місце в хокеї.

"Якби я приймав рішення, то було б два варіанти: або ми вибиваємо з нього все лайно, або його усувають на все життя.

Це огидно і бридко. Він зробив це без коливань - і це викликає у мене нудоту.

ІІХФ і УХЛ повинні щось з цим зробити. Цього хлопця потрібно усунути", - наводить слова Сіммондса Sportsnet.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()