Гравець Торонто радикально висловився про расистський скандал в УХЛ

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Джерело - Чемпіон.

Форвард Кременчука Андрій Денискін в кінцівці другого періоду матчу УХЛ проти Донбасу (3:2) показав расистський жест щодо хокеїста Донбасу Джалена Смерека. Денискін імітував поїдання банана, за що негайно був вигнаний з майданчика.

УХЛ покарала хокеїста Кременчука обов'язковою 3-матчевою дискваліфікацією і 10-матчевим додатковим відстороненням, яке Денискін може викупити за 50 тисяч гривень.

Нападник клубу НХЛ Торонто Вейн Сіммондс вважає, що Денискіну більше не місце в хокеї.

"Якби я приймав рішення, то було б два варіанти: або ми вибиваємо з нього все лайно, або його усувають на все життя. Це огидно і бридко. Він зробив це без коливань - і це викликає у мене нудоту. ІІХФ і УХЛ повинні щось з цим зробити. Цього хлопця потрібно усунути", - наводить слова Сіммондса Sportsnet.

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