Джерело - Чемпіон.

Алан Камселл неймовірно любить футбол. Навіть у свої 88 років він грає у воротах аматорської команди з міста Лландідно і відбиває удари суперників. Іронічно, що на сьогодні він більше грає з онуками своїх колишніх одноклубників.

Як повідомляє BBC News, в молодості Алан бігав у полі, проте із віком йому довелося зайняти місце у воротах. На його щастя, у Великобританії вже 10 років дуже поширений так званий "піший футбол", він популярний серед пенсіонерів і людей, у яких є проблеми із навантаженнями – це різновид гри мільйонів, в якій взагалі не можна прискорюватися.

"Вранці у суботу у мене все болить, проте у п'ятницю я відчуваю себе прекрасно. Останнім часом я помітив, що стаю повільнішим, м'яч вже проскакує повз, а я все ще падаю. І що в цьому такого? Це ж весело", - зазначив Камселл.

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