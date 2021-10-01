Джерело - Чемпіон.

Дворазового олімпійського чемпіона з вільної боротьби Абдулрашида Садулаєва, який був прапороносцем збірної РОК на церемонії закриття Олімпіади-2020 в Токіо (Японія), зняли з рейсу літака.

Садулаєв, головний тренер збірної Росії з вільної боротьби Дзамболат Тедеєв і ще три спортсмени були зняті з рейсу при пересадці в Амстердамі (Нідерланди) за недотримання маскового режиму в салоні літака, вони прямували на чемпіонат світу в Осло.

"Поліцейські сказали, щоб половина наших спортсменів просто вийшла. Вони не пояснили, в чому проблема і чого вони хочуть. Вони щось говорили, ми навіть їх не розуміли. Серед нас був журналіст, який розумів. Нам сказали дати паспорта, хлопці їх дали. Їх вивели, я теж вийшов до них. Потім нам почали пояснювати, що нібито була приспущена маска, через це просять вийти. Це сталося на рівному місці, приводу не було. Всі місцеві були без масок взагалі. А нам такі вимоги пред'явили, і ми були змушені підкоритися, тому що ми законослухняні люди. Що нам залишалося робити? Ми зробили, що вони просили: залишилися там. Ми взяли нові квитки і тільки що приземлилися в аеропорту Осло", - цитує Тедеєва Матч ТВ.

Чемпіонат світу відбудеться в Осло з 2 по 8 жовтня.

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