46-річна олімпійська чемпіонка оголосила про відновлення кар'єри - я просто не можу закінчити

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка 1992 року в командних змаганнях гімнастів, 46-річна Оксана Чусовітіна, що представляє Узбекистан, оголосила про відновлення кар'єри.

Раніше Чусовітіна виступила на Олімпіаді-2020 на Токіо (Японія), після чого заявила про завершення спортивної кар'єри.

"Хочу всім сказати: вирішила готуватися до Азійських ігор 2022 року. Я просто не можу закінчити свою кар'єру без медалі за Узбекистан", - зазначила Чусовітіна.

Літні Азійські ігри відбудуться з 10 по 25 вересня 2022 року в китайському місті Ханчжоу.

Чусовітіна - триразова чемпіонка світу, чемпіонка Європи, чемпіонка Азійських ігор. Єдина людина в історії гімнастики, який виступав на восьми літніх Олімпійських іграх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 2016, 2020).

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