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Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс

Сьогодні 09:00 Віктор Слюсаренко 97 0
10 тисяч школярів знущалися над Камарою з Рейнджерс
Діти-уболівальники Спарти освистали чорношкірих гравців ФК Рейнджерс
#Спарта

Джерело - Чемпіон.

Фанати празької Спарти гулом зустрічали кожне торкання футболіста Рейнджерс Глена Камара.

Про це повідомляє журналіст The Athletic. Гравець був учасником расистського конфлікту.

Пізніше вболівальники на стадіоні переключилися на всіх чорношкірих гравців Рейнджерс.

На 74-й хвилині гри хавбек отримав другу жовту картку і залишив поле.

Нагадаємо, що в минулому сезоні фін став учасником расистського скандалу за участю захисника празької Славії Ондржея Куделі, за підсумками якого чеха покарали 10-матчевою дискваліфікацією, через яку він пропустив Євро-2020.

Відзначається, що вболівальники свистять, коли темношкірі гравці Рейнджерс отримують м'яч.

На стадіоні Спарти частково обмежена відвідуваність. Через расистські образи на адресу півзахисника Монако Орельєна Тчуамені на матч допущені тільки 10 тисяч дітей у віці до 14 років.

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