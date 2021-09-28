Вболівальники знову на трибунах Європи: історія великого повернення. Частина І

Джерело - Чемпіон.

У футболі є чимало штампів та банальних висловів, використання яких – іноді ознака поганого смаку. Проте один із них за останні півтора року перестав бути просто заїждженою фразою. Ми в цьому, на жаль, переконались. Ця гра без вболівальників стає просто грою, позбавленою сенсу. Зовсім.

Однак нині тенденції вкрай позитивні. Вакцинація від коронавірусу в країнах "західного світу" робить свою справу. Футбол все більше нагадує себе колишнього, тобто нормального. Під час матчів знову чутно співи та галас.

Як до цього нарешті дійшло та які є нюанси в різних країнах зараз – спробуємо оглянути в першій частині матеріалу.

Англія

Сезон-2021/22 в АПЛ розпочався зовсім без обмежень для заповнення стадіонів. Ще 19 липня уряд країни скасував майже всі ковідні стримування попри застереження вчених.

Втім, це не перше повернення глядачів на трибуни Туманного Альбіону. У листопаді-грудні минулого року Англія вже намагалася повернути фанів на футбол. Звісно, в сильно обмеженій кількості. Тоді, залежно від коронавірусної зони, в якій перебував певний регіон, дозволялося впустити на матч від 2-х до 4-х тисяч уболівальників. При цьому добра половина ліги продовжувала грати за закритими дверима.

Спроба, зрештою, прогнозовано виявилася невдалою. Чергова висока хвиля заражень швидко згорнула мрії про бодай якусь атмосферу на іграх. А, наприклад, матч Ліверпуль – Тоттенгем, на якому якраз було присутньо 2 тисячі глядачів (майже всі з них розташувалися на знаменитій трибуні Коп стадіону Енфілд), залишився просто однією зі світлих плям у тому сезоні серед безлічі поєдинків зі штучним інтершумом у трансляціях. Відрізнити один від іншого було дуже непросто.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон, який на ранніх стадіях пандемії ставився до вірусу досить скептично, змінив свою оптимістичну риторику на більш реалістичну. Зникло дещо зверхнє ставлення до пандемії та почалися заяви про серйозну ситуацію та чіткий план виходу з неї.

Світло в кінці тунелю розвиднілося аж наприкінці сезону-2020/21. Для двох останніх турів АПЛ було дозволено впустити по 10 тисяч вболівальників на матч. Далі був чисто англійський фінал Ліги чемпіонів у Порту із 14-ма тисячами глядачів на трибунах.

А влітку було Євро, де справжнім символом відродження звичного футболу з фанами став лондонський Вемблі. На матчах групового етапу легендарний стадіон дозволялося заповнювати близько 22 тисячам фанів, на матчі 1/8 фіналу – близько 40 тисячам, а на півфіналах та фіналі – 67 тисячам.

Збитки АПЛ за час пандемії склали близько 2 млрд фунтів, тому життєво необхідно було розпочати новий сезон із вболівальниками. І вже в серпні 2021-го гра Брентфорд – Арсенал стала першим за півтора року поєдинком Прем’єр-ліги, який відбувся із максимально можливою присутністю глядачів.

Італія

Апеннінський півострів навесні 2020-го став європейським епіцентром пандемії. Надто постраждав регіон Ломбардія. Перший матч у Бергамо (місто саме з цього регіону) після відновлення сезону Серії А, яка перервалася більш ніж на 3 місяці, між Аталантою та Сассуоло зворушив ритуалом-хвилиною мовчання перед стартовим свистком. Той чемпіонат, як і майже будь-який інший тоді, дограли за порожніх стадіонів.

Але нова кампанія-2020/21 стартувала не зовсім без уболівальників. На поєдинках чемпіонату Італії дозволялася присутність до однієї тисячі глядачів на трибунах. Смішна кількість. Гострий на язик Дженнаро Гаттузо, що тоді очолював Наполі, після виїзної гри проти Парми висловився досить красномовно:

"На стадіон запустили тисячу тифозі. Тисяча тифозі чи взагалі без тифозі – це одне й те ж. Це не футбол. Без вболівальників це зовсім інший вид спорту. Ми – професіонали: вийшли і зіграли. Але саме тифозі роблять цю гру футболом!"

Перед тим, 18 вересня, міністр молодіжної політики та спорту Італії Вінченцо Спадафора дозволив присутність до тисячі людей на тенісному турнірі в Римі та "на інших змаганнях на відкритому повітрі". Природно, на півосторові одразу ж виникла полеміка щодо еквівалентності допуску такої кількості вболівальників на тенісний корт та на футбольний стадіон.

Втім, навіть такі суперечки тривали недовго. Вже у жовтні, через нове погіршення епідеміологічної ситуації, трибуни італійських стадіонів знову цілковито закрилися.

А відкрилися аж навесні 2021-го, коли у Реджо-нель-Емілії Ювентус та Аталанта розіграли між собою Кубок Італії за присутності 4 700 глядачів (20% стадіону). Далі було Євро, де на римському Стадіо Олімпіко відбулося чотири матчі, кожен із яких вітав близько 16 тисяч фанів.

Натомість сезон Серії А-2021/22 стартував уже за умов, коли аренам дозволено використовувати 50% своїх потужностей. Вже після 30 вересня на італійські стадіони планують запускати по 75% вболівальників від місткості.

Чиновники ж запевняють, що ще задовго до кінця поточного чемпіонату можна буде зовсім зняти обмеження на відвідуваність, якщо пандемія різко не набере нової серйозної сили. Наприклад, Ювентусу аншлаги на стадіоні не завадять – в туринському гранді прогнозують збитки у розмірі близько 190 млн євро за останній фінансовий рік.

Далі буде…

Андрій Дунець, Чемпіон

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