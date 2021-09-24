Футболіст Роми у другому матчі поспіль забив красивий гол п'ятою

Джерело - Чемпіон.

У матчі п'ятого туру Італійської Серії А Рома, яка є суперником луганської Зорі в Лізі конференцій, приймала Удінезе.

На 36-й хвилині гри лівий захисник господарів Ріккардо Калафіорі виконав пас низом до штрафного, знайшовши Теммі Абрагама. Англієць пробив нестандартно - п'ятою, знаходячись спиною до воріт. Таймкод на відео - 2:24.

Цікаво, що у попередньому турі інший гравец Роми, Лоренцо Пеллегріні, теж забив красивий гол п'ятою.

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