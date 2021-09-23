 Усик - Джошуа: 5 останніх боїв британського чемпіона | Блоги | Champion.com.ua
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Усик - Джошуа: 5 останніх боїв британського чемпіона

Сьогодні 22:14 Valeriy Ruchka 67 0
Усик - Джошуа: 5 останніх боїв британського чемпіона

Джерело - Чемпiон.

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Згадуємо останні бої британського чемпіона:

12 грудня 2020 / Кубрат Пулєв / Перемога 

7 грудня 2019 / Енді Руїс / Перемога

1 червня 2019 / Енді Руїс / Поразка

22 вересня 2018 / Олександр Повєткін / Перемога 

31 березня 2018 / Джозеф Паркер / Перемога 

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