Відео дня. Ярмоленко влучив у штангу після виходу сам на сам у матчі проти МЮ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Футбольної Ліги між Манчестер Юнайтед та Вест Гемом українець Андрій Ярмоленко з'явився у стартовому складі гостей. Наш футболіст провів на полі весь матч, діючи дуже активно.

На 86-й хвилині гри в Ярмоленка була найкраща можливість забити гол. Андрій отримав пас із глибини, вийшов сам на сам із голкіпером суперника Діном Гендерсоном, але пробив просто у стійку воріт:

Додамо, що матч завершився із рахунком 0:1 на користь Вест Гема. "Молоти" пройшли до наступного раунду змагань.

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