У матчі молодіжної ліги Казахстану воротар Торпедо з Усть-Каменогорська Антон Осокін агресивно відреагував на дії одноклубника Кирила Індюкова після пропущеного гола в грі з Актобе.

Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.

Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.

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