Джерело - Чемпiон.

У Федерації легкої атлетики України не допомагають із реабілітацією спортсменів у разі травм.

Про це розповіла українська легкоатлетка Вікторія Ткачук.

"Я травмувалася в квітні, а я не знаю, куди мені йти. Я не знаю, куди мені звернутися. Якщо я подзвоню в федерацію й скажу, що травмувалася, вони скажуть: До побачення"

Спортсменка повідомила, що найчастіше спортсмени, які отримували травми, вирішували свої проблеми самостійно. Якщо не допомагала регіональна влада, то гроші на лікування витрачали свої.

"У нас дівчинка показала високий, перспективний результат на чемпіонаті світу в Досі, вона травмувалася, а федерація ніяк не приймала участі в її реабілітації", - повідомила Ткачук.

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