 Сабо про Зорю: Це не команда, це х***я якась | Блоги | Champion.com.ua
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Сабо про Зорю: Це не команда, це х***я якась

Сьогодні 10:45 Андрій Дунець 281 0
Сабо про Зорю: Це не команда, це х***я якась
#Зоря, #Сабо, #Ліга конференцій

Джерело - Трибуна.

Йожеф Сабо не підбирав слів після поразки луганської Зорі в першому турі Ліги конференцій від норезького Буде/Глімта. Сайт Трибуна наводить слова легендарного футболіста та тренера:

"Що сталось по перерві? Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на Зорю, не спав усю ніч. Це не команда, це х***я якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб осоромитись? Соромно дивитися. Навіщо їм посідати третє місце, здобувати медалі і так далі? Можливо, не треба до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, б***ь. Пропустили 3 голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?

Після 0:3 скільки було варіантів? А то, що вони забили... це вже закінчувався матч, суперник зупинився. Гри немає, м'яч не можуть зупинити. Летить круглий, а при обробці відскакує від гравця на 5-10 метрів. Ну що це таке? Хіба це Зоря? Хіба це футболісти? Я страшно сердитий на них, абсолютно не хочу дивитися їхні матчі.

Влітку пішли лідери? Та яка різниця. Вони виступають на міжнародній арені і отримують 3, 4, 5 голів. Що це за команда? Колос із карагандинським Шахтарем хоча б унічию зіграв. Так, програв по пенальті, але все одно нормально. А ці четвертий матч програють, б***ь, отримують по 3-4 голи. Ну що це таке? Для нашого футболу це просто сором".

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