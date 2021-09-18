Сабо про Зорю: Це не команда, це х***я якась

Джерело - Трибуна.

Йожеф Сабо не підбирав слів після поразки луганської Зорі в першому турі Ліги конференцій від норезького Буде/Глімта. Сайт Трибуна наводить слова легендарного футболіста та тренера:

"Що сталось по перерві? Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на Зорю, не спав усю ніч. Це не команда, це х***я якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб осоромитись? Соромно дивитися. Навіщо їм посідати третє місце, здобувати медалі і так далі? Можливо, не треба до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, б***ь. Пропустили 3 голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?





Після 0:3 скільки було варіантів? А то, що вони забили... це вже закінчувався матч, суперник зупинився. Гри немає, м'яч не можуть зупинити. Летить круглий, а при обробці відскакує від гравця на 5-10 метрів. Ну що це таке? Хіба це Зоря? Хіба це футболісти? Я страшно сердитий на них, абсолютно не хочу дивитися їхні матчі.





Влітку пішли лідери? Та яка різниця. Вони виступають на міжнародній арені і отримують 3, 4, 5 голів. Що це за команда? Колос із карагандинським Шахтарем хоча б унічию зіграв. Так, програв по пенальті, але все одно нормально. А ці четвертий матч програють, б***ь, отримують по 3-4 голи. Ну що це таке? Для нашого футболу це просто сором".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua