Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері

Джерело - Брутальний футбол.

Колишній гравець Шахтаря Ігор Леонов був одним із експретів спеціальної програми каналу "Футбол 1" під час перегляду матчу Ліги чемпіонів Шериф - Шахтар. Після другого голу молдавської команди ексфутболіст гірників не стримався і почав лаятися.

Пізніше Ігор Леонов вибачився перед глядачами:

"Я прошу вибачення у вболівальників, глядачів і моїх колег за надмірні емоції під час матчу Шериф - Шахтар. Це не прикрашає мене... Я багато років віддав Шахтарю як гравець і тренер. Як відданий уболівальник донецького клубу дуже чекав цей матч, чекав перемоги. Мене шокувало, коли молдавський Шериф забив другий м'яч у ворота нашої команди... Мені шкода, що не стримав емоцій, це неприпустимо, особливо тому, що матчі Шахтаря дивляться і маленькі його вболівальники. Ще раз прошу вибачення у всієї футбольної громадськості".

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