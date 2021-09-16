Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Завершився перший тур групового етапу Ліги чемпіонів.

Українські команди на двох набрали лише одне очко. І якщо результат київського Динамо можна вважати позитивним, то Шахтар негативно здивував! Перемога Шерифа стала справжньою сенсацією.

Усі результати матчів та відео голів:

14.09

Севілья - Зальцбург 1:1

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1

Барселона - Баварія Мюнхен 0:3

Вільярреал - Аталанта 2:2

Динамо К. - Бенфіка 0:0

Лілль - Вольфсбург 0:0

Мальме - Ювентус 0:3

Челсі - Зеніт 1:0

15.09

Бешикташ - Боруссія Д. 1:2

Шериф - Шахтар 2:0

Атлетіко - Порту 0:0

Брюгге - ПСЖ 1:1

Інтер - Реал Мадрид 0:1

Ліверпуль - Мілан 3:2

Манчестер Сіті - РБ Лейпциг 6:3

Спортінг - Аякс 1:5

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