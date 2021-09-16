Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.
Завершився перший тур групового етапу Ліги чемпіонів.
Українські команди на двох набрали лише одне очко. І якщо результат київського Динамо можна вважати позитивним, то Шахтар негативно здивував! Перемога Шерифа стала справжньою сенсацією.
Усі результати матчів та відео голів:
14.09
Севілья - Зальцбург 1:1
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1
Барселона - Баварія Мюнхен 0:3
Вільярреал - Аталанта 2:2
Динамо К. - Бенфіка 0:0
Лілль - Вольфсбург 0:0
Мальме - Ювентус 0:3
Челсі - Зеніт 1:0
15.09
Бешикташ - Боруссія Д. 1:2
Шериф - Шахтар 2:0
Атлетіко - Порту 0:0
Брюгге - ПСЖ 1:1
Інтер - Реал Мадрид 0:1
Ліверпуль - Мілан 3:2
Манчестер Сіті - РБ Лейпциг 6:3
Спортінг - Аякс 1:5
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