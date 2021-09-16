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Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії

Сьогодні 11:38 Valeriy Ruchka 531 0
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії

Джерело - Чемпiон.

Дванадцятирічний школяр з Бонніріггу (Англія) Ксандер Грем приєднався до велосипедних перегонів та обійшов по швидкості професійних спортсменів.

Новину про хлопчика оприлюднили на сайті ВВС і воно уже стало мегапопулярним.

Його заїзд тривав приблизно хвилину, під час якої він зміг вирватися вперед. "Я просто їхав так швидко, як міг — приблизно 25 км в годину".

Коли зі школярем зрівнялися інші велогонщики, нідерландський спортсмен Паскаль Енкхорн віддав йому свою пляшку з водою, а в кінці заїзду Ксандеру подарували VIP-квитки на перегляд фінального етапу Туру.

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