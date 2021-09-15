Джерело - Чемпiон.
Український боксер Олександр Усик став героєм кліпу скандальних кримських співачок Анни і Марії Опанасюк.
Боксер знявся в кліпі дуету ANNA MARIA на пісню Light up.
Відзначимо, що в 2019 році під час відбору на Євробачення сестри-близнючки потрапили в скандальну історію. Стало відомо, що після анексії Криму їх батьки залишилися працювати чиновниками на півострові.
Крім того, в одному з інтерв'ю на українському телеканалі Анна і Марія заявили, що "Україна втратила Крим", і війни з Росією немає.
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