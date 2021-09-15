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Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу

Сьогодні 11:58 Valeriy Ruchka 347 0
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу

Джерело - Чемпiон.

Страшна аварія зі смертельним наслідком сталася в Казахстані на трасі Петропавловськ – Жезказган. 

Вантажівка на смерть збила 12-річну велоспортсменку. За словами очевидців, загибла дівчинка була дочкою тренера школи велоспорту, трагедія трапилася на його очах.

Як повідомили в Департаменті поліції, водій автомашини КамАЗ прямував в попутному напрямку з групою велосипедистів. Вихованці спортивної школи їхали тренування в супроводі автомашини Газель. Одна з юних спортсменок потрапила під колеса вантажівки і померла на місці ДТП.

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