Джерело - Чемпiон.

Оскільки 25 вересня у Лондоні український боксер Олександр Усик зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, то варто згадати як британець бився проти іншого українця.

29 квітня 2017 року, відбувся поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBA/IBF/IBO в суперважкій вазі між британцем Ентоні Джошуа і представником України Володимиром Кличком.

Джошуа був абсолютним фаворитом підходив до бою в статусі чемпіона світу (за версією IBF. Решта поясів були вакантними), а Кличко мав 2-х річну перерву після поразки від Тайсона Ф'юрі. Також дуже велике значення мав вік: Володимир був старшим за Ентоні на 14 років!

Сам бій вийшов шалено цікавим і драматичним. Боксери вели більш-менш рівну боротьбу, але в п'ятому раунді британець відправив суперника у важкий нокдаун.

Але уже в шостому раунді саме Джошуа опинився на настилі. Нокдаун вийшов теж важким і Ентоні змушений був оборонятися впродовж наступних декількох раундів.

Кличко тоді припустився помилки, не ставши добивати суперника, в результаті чого представник туманного Альбіону зумів відновитися і в 11-й трихвилинці завершити поєдинок технічним нокаутом.

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