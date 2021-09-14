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Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт

Сьогодні 17:24 Андрій Дунець 129 0
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт
#Шовковський, #Паріматч

Джерело - Чемпіон.

10 вересня у спортивному комплексі "Арена" відбулось відкрите тренування з футболу в рамках програми “Так, я можу” міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation. Футбольний і воротарський майстер-клас для юних вихованців проєкту з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП провів легендарний український футболіст Олександр Шовковський. За його словами, кожна людина, яка чогось досягла, має віддавати частинку свого знання, своєї любові для того, щоб молоде покоління отримувало поштовх, який в майбутньому дасть відчутний результат.

“Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт. Це вже друга ініціатива фонду, в якій я беру участь. Минулого року я долучився до проєкту “Тренер №1”, а зараз з радістю підтримав програму “Так, я можу”. Вдячний за таку можливість! Бачу, що фонд працює не лише з дітьми, а й учителями фізичної культури. Це дуже важливо. Впевнений, що наша співпраця приноситиме користь та задоволення”, — відзначив Олександр Шовковський. 

Саме на комплексності підходу у роботі з дітьми наголосила і президентка міжнародного благодійного фонду  Parimatch Foundation Катерина Білоруська: “З самого початку ми запрошуємо на відкриті тренування змішані групи дітей . Тому що наша команда з самого початку говорить про важливість інклюзивного підходу у спорті. Метою відкритих та системних інклюзивних тренувань - є поширення спорту серед дітей, та створення безбар’єрного середовища для дітей з інвалідністю, яке забезпечить їм доступ як до спорту, так і до спілкування з однолітками у змішаних групах. Згодом ми зробимо заміри, аби дізнатися, як почувається дитина через декілька місяців наших тренувань. Результати попередніх подібних досліджень радують усіх: нашу команду, батьків, тренерів”, — зазначила президентка. 

Відкрите тренування стало початком нового сезону 2021-2022 для дітей з інвалідністю, які системно займаються футболом. Проєкт підтримала Подільська районна державна адміністрація м. Києва та заступник  київського міського голови Валентин Мондриївський. “Подільська адміністрація сприяє розвитку всіх дітей нашого району. Ми вболіваємо за них і за їхні успіхи. Для нас важливо, щоб тренування були інклюзивними, і кожна дитина мала можливість спілкуватися з однолітками, тому вважаємо корисним не розмежовувати дітей. Це той позитив, який необхідний для згуртованості і для нормального розвитку соціуму”, — розповів в. о. Подільскої  районної адміністрації Віталій Волошкевич.

 

Довідка: 

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений Parimatch у 2019 році. Діяльність Фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів, був рівних доступ до навчання та занять спортом. В Україні фонд реалізує три комплексні програми: 

·         "Нова Фізична Культура" — націлена на розвиток і популяризацію фізичної культури в школах із метою підвищення фізичної активності дітей.

·         "Так, я можу!" — спрямована на підтримку дітей із інвалідністю та особливими освітніми потребами шляхом залучення їх у спорт.

·         "Спортивний наставник" — спрямована на те, щоб кожна дитина, незалежно від соціального статусу, могла розвиватися і йти до своєї мрії.

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