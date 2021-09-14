 Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта | Блоги | Champion.com.ua
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:17 1866
УПЛ назвала найкращих тренера і гравця серпня
Сьогодні 18:09 70
Динамо знищило Бенфіку в Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 17:54 454
Матч Ліги чемпіонів. Динамо - Бенфіка: матч-центр
Сьогодні 17:42 16248
Ліга чемпіонів. Інтер - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:22 891
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:34 12797
ЛЧ. Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 10:42 1053
Динамо прийме Бенфіку, Барселона зіграє з Баварією. Розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:08 757
Призові єврокубків: Динамо та Шахтар щоматчу зможуть заробляти вп'ятеро більше, ніж Зоря
Сьогодні 09:03 1062
Динамо - Бенфіка: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:58 4985
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт
Олександр Шовковський: Мені дуже близька місія Parimatch Foundation — розвивати дітей через спорт Андрій Дунець
Сьогодні 17:24 127
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем
Моралес: Футболіст з українським паспортом у Європі є бомжем Андрій Дунець
Сьогодні 15:42 1031
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта Андрій Дунець
Сьогодні 15:12 529
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу
Фото дня. Футболіст сходив до вбиральні під час матчу Андрій Дунець
Сьогодні 12:24 816
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
Вчора 14:49 628
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
Вчора 14:19 1966
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
Вчора 13:58 348
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
Вчора 12:03 902
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
Вчора 11:09 1165
День в історії. 22 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан Сіро
День в історії. 22 роки тому Шевченко забив дебютний гол за Мілан на Сан Сіро Valeriy Ruchka
12.09.2021 21:22 1294
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку Андрій Твердохліб
11.09.2021 21:53 2515
Ястремська представила свою нову пісню
Ястремська представила свою нову пісню Андрій Твердохліб
11.09.2021 20:19 886
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ Андрій Твердохліб
11.09.2021 19:11 2460
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
11.09.2021 13:18 1992
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
11.09.2021 12:36 738
Прямі трансляції
Навколо спорту

Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта

Сьогодні 15:12 Андрій Дунець 531 0
Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Вернидуб

Джерело - Паріматч.

15 вересня Шахтар проведе перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником гірників стане дебютант основної сітки турніру Шериф, який очолює український спеціаліст Юрій Вернидуб.

Свого часу він був головним тренером Зорі і не один раз грав проти Шахтаря. Досвід перемог над гірниками у Вернидуба є і він спробує його використати цього разу. Загалом, на його рахунку три перемоги над Шахтарем, одна нічия і 19 поразок. Додамо, що грати команди будуть у Тирасполі, тож, на боці Шерифа підтримка трибун.

Зараз аналітики Parimatch дають Шахтарю 53% на перемогу проти 22% у Шерифа (25% на нічию). Нагадаємо, що одного разу команди вже перетиналися у Лізі чемпіонів в 2003 році, але на стадії кваліфікації. Вдома Шериф відстояв нічию 0:0, але на виїзді поступився 0:2. Шериф обіграв Шахтар з рахунком 4:0 на Кубку Співдружності в 2009 році, але тоді гірники грали далеко не найсильнішим складом.

Варто зазначити, що Шериф не просто дебютант групового етапу, а перший представник Молдови, який зіграє на цій стадії. Це 34 країна, яка пробилася до основної сітки турніру. Шериф єдиний дебютант цього сезону і 146 команда, яка зіграє у груповому етапі.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. А о 22:00 прозвучить стартовий свисток у Мілані, де зіграє інша пара групи D Інтер – Реал.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()