Прогноз на матч Шериф – Шахтар. Екзамен для дебютанта

Джерело - Паріматч.

15 вересня Шахтар проведе перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником гірників стане дебютант основної сітки турніру Шериф, який очолює український спеціаліст Юрій Вернидуб.

Свого часу він був головним тренером Зорі і не один раз грав проти Шахтаря. Досвід перемог над гірниками у Вернидуба є і він спробує його використати цього разу. Загалом, на його рахунку три перемоги над Шахтарем, одна нічия і 19 поразок. Додамо, що грати команди будуть у Тирасполі, тож, на боці Шерифа підтримка трибун.

Зараз аналітики Parimatch дають Шахтарю 53% на перемогу проти 22% у Шерифа (25% на нічию). Нагадаємо, що одного разу команди вже перетиналися у Лізі чемпіонів в 2003 році, але на стадії кваліфікації. Вдома Шериф відстояв нічию 0:0, але на виїзді поступився 0:2. Шериф обіграв Шахтар з рахунком 4:0 на Кубку Співдружності в 2009 році, але тоді гірники грали далеко не найсильнішим складом.

Варто зазначити, що Шериф не просто дебютант групового етапу, а перший представник Молдови, який зіграє на цій стадії. Це 34 країна, яка пробилася до основної сітки турніру. Шериф єдиний дебютант цього сезону і 146 команда, яка зіграє у груповому етапі.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. А о 22:00 прозвучить стартовий свисток у Мілані, де зіграє інша пара групи D Інтер – Реал.

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