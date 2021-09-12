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Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки

Сьогодні 18:12 Valeriy Ruchka 3189 0
Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 12 вересня, святкує 27-річчя наша тенісна прима Еліна Світоліна.

Еліна – найстабільніша представниця світового туру впродовж останніх двох з половиною років. Вона не випадає з топ-10.

Світоліна виграла 16 турнірів WTA, а цьогоріч ще поповнила свою скарбничку олімпійською медаллю.

Еліна дуже активно веде свої сторінки у соціальних мережах, тому обрати найяскравіші 10 фото важко. Але тримайте:

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