Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 12 вересня, святкує 27-річчя наша тенісна прима Еліна Світоліна.

Еліна – найстабільніша представниця світового туру впродовж останніх двох з половиною років. Вона не випадає з топ-10.

Світоліна виграла 16 турнірів WTA, а цьогоріч ще поповнила свою скарбничку олімпійською медаллю.

Еліна дуже активно веде свої сторінки у соціальних мережах, тому обрати найяскравіші 10 фото важко. Але тримайте:

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