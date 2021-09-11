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Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком

Сьогодні 13:18 Андрій Твердохліб 210 0
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком

Джерело - Чемпіон.

Жахлива історія трапилась на залізничній станції поблизу міста Перт у Австралії з Денні Ходжсоном. 4 вересня Ходжсон повертався додому після зустрічі з командою та отриав несподіваний удар у потилицю. Нападником виявився 15-річний підліток, ім'я якого не розголошується. Юнака швидко затримали та взяли під варту. Суд заплановано на 22 вересня.

Справи ж Хождсона - дуже кепські. При першому діагностуванні в хлопця виявили перелом черепа, а наступного дня у футболіста почався крововилив у головний мозок. Хлопця ввели в штучну кому.

Батьки постраждалого мешкають в США. Відомою ця історія стала завдяки мамі Ходжсона, яка повідомила про трагедію у соціальних мережах і попросила про допомогу. Одразу ж вдалося зібрати понад 70 тисяч доларів.

Також австралійського футболіста підтримали два гравці АПЛ. Півзахисник Евертона Домінік Калверт-Льюїн і голкіпер Манчестер Юнайтед Дін Хендерсон переказали Ходжсону 8 тисяч доларів.

Влада Австралії, незважаючи на ковідну заборону, дозволила батькам прилетіти до Австралії і не відбувати двотижневий карантин.

Ходжсон - головний бомбардир клубу ЕКУ Джоондалуп, вигравав у минулому сезоні "Золоту бутсу". До 18 років Ходжсон грав в Англії, але переїхав і вже сім років грає в Австралії. Він грає в західному дивізіоні другий за значимістю ліги. Зараз Джооондалуп займає шосте місце з дванадцяти.

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