Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду

Джерело - Instagram.

Влада Нікольченко стала лідеркою збірної України з художньої гімнастики після Ганни Різатдінової. Харків'янка в свої 10 років є бронзовою призеркою чемпіонатів світу та Європи, а її улюбленим предметом є булави.

Напередодні домашнього чемпіонату Європи в 2020 році Нікольченко не потрапила в попередню заявку збірної. Причина, яку озвучила головна тренерка збірної Іриша Блохіна, досить дивна - психологічні проблеми пов'язані зі стресом. Про який саме стрес йде мова тренерка не уточнила. Однак в останній момент Влада все ж потрапила до заявки, але виступила невдало - 8 місце в абсолютній першості.

Ще більш дивною стала відсутність Нікольченко на Олімпійських іграх у Токіо. 30 липня Нікольченко повідомила, що бере паузу в кар'єрі через важкі наслідки піcля хвороби COVID-19.

І ось кілька днів тому Нікольченко зробила гучну заяву:

"Після чемпіонату Європи мене навіть не поставили в заявку. Ірина Іванівна (Дерюгіна. - прим.) Мені пояснювала це тим, що вона подавала мене і Віку Онопрієнко на Олімпійські ігри. Але НОК і Мінспорту без її відома і згоди поміняли мене на Христину Пограничну. На цю тему важко говорити - мені дотепер нічого не пояснили.

Чому поміняли саме мене? На чемпіонаті світу в 2019 році ми з Христиною разом завойовували ліцензії. Але чому моя ліцензія була списана, не знаю. Три тижні я тренувалася, з усвідомленням, що я не в заявці. А для мене дуже важливо розуміти, до чого я готуюся і куди я їду."

Тож поки чекаємо на продовження історії, насолоджуємося світлинами української гімнастки та моделі.

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