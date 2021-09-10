Фільм про українську гімнастку претендує на Оскар

Джерело - Чемпiон.

Україно-французька драма Ольга режисера Елі Граппе висунуто на премію Оскар.

За правилами кінопремії, фільм, випущений у спільному виробництві, може бути представлений лише однією країною. Як повідомляє пресслужба української Кіноакадемії, картина номінована на Оскар від Швейцарії.

Дія стрічки відбувається у 2013 році. 15-річна гімнастка мусить обрати між Швейцарією, де вона тренується до чемпіонату Європи в рамках підготовки до Олімпіади, та Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Євромайдану.

Фільм Ольга став претендентом від Швейцарії на отримання номінації на премію Оскар як найкращий міжнародний художній фільм", – йдеться в Telegram-каналі української Кіноакадемії.

Раніше стрічка отримала нагороду за сценарій секції "Тиждень критики" на Каннському кінофестивалі. Головні ролі виконали українки Сабріна Рубцова і Анастасія Будяшкіна. В Україні прем'єра фільму намічена на лютий 2022 року.

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