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Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!
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Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!

Сьогодні 08:46 Андрій Твердохліб 1420 0
10 вересня свої 45-річчя святкує легендарний бразилець Густаво Куертен
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!

Джерело - Чемпіон.

В історії тенісу було безліч подій, предметів і особистостей, які змінили уявлення глядачів про спорт і змусили змінитися сам спорт.

Американське видання Tennis підвело підсумки минулих п'ятдесяти років, відзначаючи найбільш яскраві і важливі об'єкти. Тенісний оглядач Стів Тіньор розповідає про Густаво Куертена, який став не тільки одним з найбільш популярних гравців в історії, але і привніс в теніс матеріал, який назавжди змінив спорт.

"Виступ Густаво Куертена на Відкритій першості Франції-1997 було одним з найбільш цікавих і знаменних проривів в тенісній історії. Невідомий двадцятирічний довгов'язий хлопець із Бразилії - країни, вихідці з якої не перемагали на турнірах "Великого шолома" протягом тридцяти років, - перед початком "Мейджора" був 66-ю ракеткою світу.

Густаво почав свій шлях до слави з перемог над чехом Славою Доседелом і шведом Йонасом Бьоркманом. Але на той час, коли йому вдалося пережити три поспіль виснажливих п'ятисетових матчі з Томасом Мустером, Андрієм Медведєвим і Євгеном Кафельниковим, Куертен встиг стати улюбленцем паризьких уболівальників. Французам подобалося поєднання образу Гуги, який виступав в красивій синьо-жовтій формі, і манери його виступів. Бразилець діяв зі спокоєм бувалого серфера, вміло користуючись своїм ігровим чуттям і залишаючись на задній лінії. Всі ці компоненти доповнювалися відмінно вивіреними ударами з одноручного бекхенда.

Протягом цих двох тижнів у Парижі гра Куертена заражала оточуючих веселощами, і до того моменту, коли бразилець вийшов у фінал, він відчував, що йому вдасться спіймати удачу за хвіст. Густаво зміг проявити себе з найкращого боку, у вирішальному матчі здолавши двократного чемпіона "Ролан Гаррос" Серхіо Бругеру в трьох сетах.

Проте, не дивлячись на свій дивовижний успіх, Гуга не став головним улюбленцем паризької і світової публіки. Коли бразилець отримував трофей переможця "Мейджора" Coupes des Mousquetaires з рук його шестиразового тріумфатора Бьорна Борга, все що йому залишалося, - це схилити коліно перед великим шведом.

Але несподівано для себе Густаво займе місце поряд з Боргом серед легенд Відкритої першості Франції. Йому належить ще три рази перемогти на паризькому "мейджорі". Після свого останнього матчу на кортах спорткомплексу Philippe Chatrier Куертен показав всьому світу, як він ставиться до цього стадіону, ракеткою намалювавши серце на грунті корту.

Але бразилець був не тільки одним з найбільш цікавих грунтових гравців в історії. Він став новатором, який у своїй грі застосовував матеріал, який також виявився справжнім проривом для індустрії тенісу - поліестер, який почав використовуватися при виготовленні струн.

Незважаючи на те, що Куертен повністю розкривався на корті і після перемог посміхався абсолютно щиро, у його ракетки Head був невеликий секрет - струни Luxilon Original. Нова технологія дозволяла Густаво контролювати темп поєдинку і в той же час створювати обертання, необхідне для того, щоб м'яч залишався в грі. Після того, як стали популярні ракетки збільшеного формату, тенісна екіпіровка зробила ще один, що залишився практично непоміченим, крок на шляху до прогресу.

До 2000 року Куертен став першою ракеткою світу, і багато учасників Тура почали шепотітися про те, що поліестерові струни повинні бути заборонені, тому що вони дають бразильцеві несправедливу перевагу. Головний стрінгер АТР Нейт Фергюсон сказав, що неймовірні різані удари Гуги в матчі з Пітом Сампрасом в фіналі Підсумкового чемпіонату-2000 в Лондоні його вразили. За словами Фергюсона, він сумнівався, що після цього хто-небудь взагалі буде виходити до сітки. Думка Нейта виявилася пророчою. Через п'ятнадцять років, коли новий тип струн став традиційним для більшості спортсменів, майже кожен гравець пробиває по м'ячу з такою ж силою і обертанням, що і Густаво. Це призвело до того, що вкрай рідко Топ-тенісисти вирішуються виходити до сітки в важливих поєдинках. Сьогодні на першому місці стоїть сила, яка надається поліестером.

У 2001 році в інтерв'ю американському виданню Tennis бразилець розповів про те, що струни Luxilon зробили для його гри. Густаво посміхнувся і почав загинати пальці: "Три титулу Відкритого чемпіонату Франції і одна перемога на Підсумковому першості АТР", - повідомив Куертен зі своєю знаменитою усмішкою на обличчі. Можливо, серце, намальоване ним в Парижі, адресувалося не тільки червоному грунту і вболівальникам, але і менш помітним елементам тенісної індустрії".

 

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