Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту

Джерело - Чемпiон.
Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) не тільки активно готується до поєдинку із Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в важкій вазі, але і приділяє час іншим видам спорту.
Зокрема, Усик не цурається баскетболу. У новому ролику український боксер продемонстрував серію влучних триочкових кидків.
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